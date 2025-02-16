Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve “Geleneksel Sohbet Toplantıları” temalı konser, bölgenin zengin müzik kültürünü ve yerel gelenekleri sahneye taşıdı.ŞANLIURFA (İGFA) - UNESCO Müzik Şehri unvanını taşıyan Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla kültürel mirası yaşatmaya ve geleceğe taşımaya yönelik önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Geleneksel Sohbet Toplantıları” isimli konser, geleneksel müzik kültürünün birleştiği bir platforma dönüştü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Kürsübaşı Korosu ve Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu'nun performanslarıyla zenginleşen konser, katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Konserde yer alan eserler, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerinin müzikal geleneklerini bir araya getirerek, bu kültürel mirası yaşatmayı amaçladı.

Şanlıurfa'nın meşhur Sıra Gecesi geleneği, Adıyaman'ın Harfane ve Elazığ'ın Kürsübaşı müzik kültürünü sahnede birleştiren bu özel konser, yerel kültürlerin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıttı. Katılımcılar, bu geleneksel müziklerle bir araya gelerek kültürel mirasa olan bağlılıklarını bir kez daha pekiştirdi.

Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, Şanlıurfa’da düzenledikleri konsere katılım sağlayan , Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Kürsübaşı Korosu ve Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu'na teşekkür etti.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan da, çok güzel bir gece olduğunu belirterek, ortak düzenledikleri bu konseri sürekli olarak yapmak istediklerini söyledi.

BAŞKAN YARDIMCISI TIRPAN: “ŞANLIURFA, BİRLİĞİN VE BERABERLİĞİN ABİDESİ OLDU”

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan ise, Kahramanmaraş depremleri sonrası Şanlıurfa'nın Adıyaman'a yaptığı yardımları anlatarak, “Bizler enkazdan çıktığımızda, bize su uzatan birinin eline dokunduğumuzda, 'Nerelisin?' diye sorduk. 'Urfalıyım' diyordu. Bize her türlü yardımı uzatan çoğu kişi aynı şekilde 'Urfalıyım' cevabını veriyordu. Şanlıurfa, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin ölçüsü ve abidesi oldu. Hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.