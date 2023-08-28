CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden yapılan alım politikalarını sert bir dille eleştirdi.ŞANLIURFA (İGFA) - Ak Parti hükümetini, TMO'nun çiftçilere yönelik uygulamaları sebebiyle suçlayan CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, bu durumun çiftçiyi zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Başkan Karadağ'ın iddialarına göre; TMO'nun buğday alımlarında olduğu gibi mısır alımlarında da çiftçilere adil bir fiyat sunmadığı ve bu durumun çiftçiyi maddi olarak zora soktuğu ifade edildi.

"Sizin yüzünüzden çiftçi borçlarını ödeyemeyecek, üretim yapamayacak, en önemlisi artık ÜRETMEYECEK!" diyen Karadağ, çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını belirtti.

Ekonomide yaşanan olumsuzluklara da değinen Karadağ, "Tepeden tırnağa ekonomik kriz herşeyi 3-4 katına çıkarırken nedense, çiftçinin mahsulü maliyetini bile kurtarmıyor." şeklinde konuştu. Bu durumun çiftçinin maddi sıkıntılarını daha da artırdığına dikkat çekti. Karadağ, "Alın teriyle memleketin kalkınması adına yaz-kış emek veren çiftçilerimizin emeğine göz koyanlar, bu memlekete en büyük ihaneti ve kötülüğü yapmıştır." diyerek, hükümetin çiftçinin yanında olması gerektiğini ve adil bir şekilde çiftçinin emeğinin karşılığını alması için politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.