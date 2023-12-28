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Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidilerek, vergi oranları düşürüldü. ANKARA (İGFA) - 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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