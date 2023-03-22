Şans Topu 1 kişiye 12 milyon 552 bin 933 TL büyük ikramiye kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Şans Topu’nda 19 Mart Pazar günü yapılan çekilişte Ankara Çankaya’dan oynayan 1 kişi 12 milyon 552 bin 933 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 6, 8, 12, 13, 21 ve 10 sayılarına isabet etti.

Şans Topu’nda 19 Mart Pazar günü gerçekleşen çekilişte, bir talihli 9 çekiliş boyunca devreden ve toplam 12 milyon 552 bin 933 TL’ye ulaşan büyük ikramiyenin sahibi oldu. 6, 8, 12, 13, 21 ve 10 sayılarına isabet eden büyük ikramiyeyi Ankara Çankaya’dan oynayan 1 kişi kazandı.

Bu çekilişle birlikte Şans Topu, kendi tarihindeki en yüksek ikramiyeyi kazandırmış oldu.