Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çayırhisar Yerleşkesi’ndeki ek hizmet binalarının çatısına kurduğu Güneş Enerji Santralini devreye aldı. 10 bin metrekarelik çatıya kurulan güneş enerji santrali, 6 milyon liralık enerji üretecek.BALIKESİR (İGFA) - Çevreci yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırıyor. Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım ile Kent Estetiği dairelerinin bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik Bigadiç Yolu üzerinde bulunan Çayırhisar Yerleşkesine 1 MW DC gücünde güneş enerji santrali kurdu. Santral sayesinde hizmet binasının ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılarken diğer yandan da belediye bütçesine katkıda bulunacak.

5 BİN 600 AĞAÇ KURTARILACAK Yıllık 1 milyon 200 bin kilovatsaat üretim ile ortalama 800 hanenin elektrik tüketimine eş değer elektrik üretecek olan güneş enerji santraliyle yıllık yaklaşık 6 milyon liralık enerji üretilerek tasarruf sağlanması planlanıyor. Yılda 5 bin 600 ağacı kurtararak çevre için pozitif bir değer oluşturacak güneş enerji santrali, Balıkesir’in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak ve 1,5 ton karbon salımını engelleyecek.