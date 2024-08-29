SAP’nin bu yıl IC Holding ortaklığı ile hayata geçirdiği 13. SAP Genç Profesyoneller Programı, 26 Ağustos’ta başladı. Türkiye’nin önde gelen kurumlarına, SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefiyle düzenlenen 2 aylık eğitim programı, üniversiteden yeni mezun gençlere teknoloji alanında uzmanlık kazandırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere, ücretsiz sunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider SAP; insan ve çevreye duyulan sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden yönetim anlayışıyla yarım asırdır inşaat, enerji, turizm ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding iş birliği ile 13. SAP Genç Profesyoneller Programı’nı 26 Ağustos’ta başlattı. 2018’den bu yana Türkiye’de de gerçekleştirilen ve 300’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı ile Türkiye'nin önde gelen kurumlarına SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor. IC Holding ortaklığında gerçekleştirilicek ve 30 katılımcının yer alacağı programın sonunda mezunlar, SAP sertifikası almaya hak kazanacak. Bu yılın katılımcıları arasında İbrahim Çeçen Vakfı bursiyeri olan dört genç de teknoloji alanında kendilerini geliştirerek kariyerlerinde önemli bir adım atacaklar.

PROGRAM MEZUNU OLANLAR

Teknolojinin ve dijitalleşmenin iş dünyasına hakim olduğu günümüzde küresel çapta bir krize dönüşen yetenek açığı, halen devam ediyor. İşverenlerin, ihtiyaç duydukları nitelikli çalışanları bulmakta zorlanması, büyümenin önünde engel teşkil ederken rekabet gücünü de düşürüyor. SAP ve IC Holding ortaklığı ile gerçekleştirilecek SAP Genç Profesyoneller Programı ile üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerini de destekleniyor. 18 Ekim’de tamamlanacak 2 aylık ücretsiz eğitim programı sayesinde mezunlar, SAP’nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut ve iş alanında yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 3 farklı sertifika sahibi olacaklar. Yüzlerce başvuru arasından seçilen gençler, eğitimin sonunda SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam edilecekler.

Program sayesinde dijital ekonomideki yetenek ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanıyor. Dünya genelinde 2012’den bu yana gerçekleştirilen ve 4500’e yakın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor.

“İŞ DÜNYASINA YENİ YETENEKLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

IC Holding Bilgi Teknolojileri Lideri (CTO) Tolga Yeşildal, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Yarım asrı aşan deneyimimizle inşaat, enerji, turizm, altyapı ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding olarak SAP Genç Profesyoneller Programı’nı destekleyerek ülkemizin dijital teknolojiler alanında yeni yetenekler kazanmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile dijital teknolojiler alanında gençlerin gelişimine, potansiyellerini keşfetmelerine, iş dünyasına en iyi şekilde hazırlanmalarına ve geleceğin liderleri olarak yetişmelerine destek olma hedefindeyiz. Ayrıca, programdan mezun olan gençlerin kariyer gelişim süreçlerinde de yanlarında olmayı ve onları iş hayatında da desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu iş birliği, IC Holding'in genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Gençlerin enerjisi, yaratıcılığı ve teknolojiye olan hakimiyetlerinin, geleceğimizi şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz.”

"İHTİYACIMIZ OLAN DANIŞMAN SAYISI 20.000”

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şekeroğlu programın açılışında, “Dünya ticaretinin %87’si SAP sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Dünyanın önde gelen markaları, operasyonlarını yönetmek için SAP yazılımlarını kullanıyor. Ben de öğrencilik yıllarımda o zamanki adı ile ‘SAP Sağlam Adımlar Programı’ olan, tıpkı Genç Profesyoneller Programı’nın benzeri bir eğitimden mezun oldum. Tüm katılımcılar mezun olduğumuzda aldığımız sertifikalar ile hedeflerimize uygun işler bulduk. Genç Profesyoneller Programı da şu an Türkiye’de mezun ettiği öğrencilerin neredeyse 0’ünü işe yerleştiren bir program. Öyle ki, ekosistemimizde halihazırda 6.000 danışmanımız var. Ancak, her sektörden şirketlerde ihtiyaç duyulan danışman sayısı çok daha fazla. Yani, yeni teknolojiler alanında işgücü eksikliği mevcut. Bu yüzden, biz de ileri teknolojiler alanında SAP danışmanları yetiştirmeye öncelik veriyoruz. Bu programdan mezun olanların iş hayatına atıldıklarında ellerinde adeta bir altın bilezik olacak. Çünkü, bu eğitimde mezunların, teknik bilgilerin de ötesinde kişisel becerileri geliştirebilecekleri, birbirleriyle etkileşim kurup bilgi alışverişi yapabilecekleri dinamik bir ortam yaratıyoruz. Hem iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak hem de dijital becerilere sahip bireyler yetiştirerek istihdama katkıda bulunmak amacıyla SAP Genç Profesyoneller Programı’nın altıncı yılını kutlarken, IC Holding ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğretici, aynı zamanda eğlenceli olan bu programı, tüm öğrencilerimizin başarıyla tamamlamalarını diliyoruz” dedi.