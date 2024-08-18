Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında sürdürdüğü asfalt çalışmaları takdir topluyor.SAKARYA (İGFA) - Sabırsızlıkla beklediğimiz yenileme çalışmaları tamamlandı. Yolumuzu yenileyenBaşkanımız Yusuf Alemdar baştaolmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca’nın önemli geçiş noktalarındanAkçay Mahallesi kısa süre önce sıcak asfaltla buluşturulmuştu. 3 kilometrelik güzergahta 6 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenen güzergâh için Akçay Mahalle Muhtar İlhan SezerBüyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Akçay MahalleMuhtarı İlhan Sezer, “Büyükşehir Belediyesi mahallemize yeni bir giriş açtı dersek yeridir. Eski yolumuza yıllar önce asfalt serilmiş ve zamanla deforme olmuştu. Yolumuzun yenilenmesini sabırsızlıkla bekliyorduk. Büyükşehir ekipleri geçtiğimiz hafta geldi ve yolumuzu kısa sürede yeniledi. Yeni serilen asfaltın bölgemizde gelişen turizme önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Sapanca kırsalıyla bağlantıyı sağlayan mahalle yolunun sıcak asfalt ile buluşmadan önce çok bozuk ve harap olduğunu söyleyen Muhtar Sezer, “Eskiden mahallemize gelen misafirler sitem ediyorlardı. Şimdi yolumuzun yenilenmesiyle misafirler de bizlerde rahata kavuştuk. Bu yolu mahallemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.