SASKİ, Sapanca Gölü’nde yaşanan su kaybını fotoğraflarla gözler önüne serdi. Şehrin en büyük su kaynağı Sapanca Gölü’nde yaşanan kayıp ile iskeleler susuz kalırken göl içerisindeki kayıklar ise tamamen karaya oturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklık, artan nüfus ve bilinçsiz kullanım nedeniyle göl havzasında yaşanan su kayıplarını fotoğrafladı. Tüm uyarılara rağmen yaz mevsimi boyunca yapılan bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden dolayı yaşanan su kaybı sonrası göl havzası kıyıdan 17 metre geri çekildi.

Maksimum doluluk oranı 32,20 metre olan Sapanca Gölü’nün yüksekliği son yapılan ölçümlerde ise 30,57 metre olarak bildirildi.

SINIRSIZ DEĞİL, TASARRUFLU KULLANALIM

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan yağışlar göl üzerinde beklenen etkiyi maalesef göstermedi. Gölün ihtiyacı olan yağışların ise ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Belirsizlikler ile birlikte su kaynağımız her geçen gün daha fazla su kaybediyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Fotoğraflar yaşanan sorunu gözler önüne seriyor. Su kaynakları sınırsız değil, tasarruflu kullanalım.” ifadeleri kullanıldı.