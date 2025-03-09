Sakarya'da SASKİ, Sapanca Gölü’nden düzenli olarak her ay 10 farklı noktadan aldığı su numuneleriyle içme suyu kalitesini titizlikle takip ediyor. Numuneler en kapsamlı laboratuvarında detaylıca inceleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nün su kalitesini korumak içinrutin olarak kontrol gerçekleştiriyor.

Ekipler, her ay gölün 10 farklı noktasından yüzey, orta derinlik ve dip seviyesinden olmak üzere toplam 31 numune alarak detaylı analizler gerçekleştiriyor.

Periyodik olarak alınan numuneler, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde bulunan Marmara Bölgesi’nin en kapsamlı laboratuvarında incelenerek suyun tüm kalite parametreleri ölçülüyor.

SASKİ'den yapılan açıklamada analizlerin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, “İçme suyu kalitemizi korumak için Sapanca Gölü’nden düzenli olarak numuneler alıp analizler gerçekleştiriyoruz. İçme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölü’nün korunmasına ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için büyük hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.