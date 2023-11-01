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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca’da bulunan 3 mahallenin altyapısına uzun yıllar boyunca hizmet etmiş 2 bin 600 metre uzunluğundaki atık su hattında temizlik çalışmalarını başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Yeni Mahalle, Camicedit ve Göl Mahallelerinde başlattığı hat temizlik çalışmaları ile bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet etmiş 2 bin 600 metrelik atık su hattını sterilize edecek.

Yapılan temizlik çalışmaları ile zararlı mikroorganizma ve bakteriler de hat üzerinden arındırılmış olacak. Kötü koku ve tıkanıklıklara sebep olmaması için yapılan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak başlattığımız çalışmalar ile Sapanca’da 3 mahallemizin atık su hattını temizleyeceğiz. Yapılan çalışmalar ile tıkanıklık ve kötü koku gibi olumsuzlukları da yaşanmadan engellemiş olacağız. Temizlik işlemi tamamlandığında ise 2 bin 600 metre uzunluğundaki hat mikroplardan ari bir şekilde bölgeye hizmet vermeye devam edecek” ifadeleri kullanıldı.