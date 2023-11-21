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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'nde 9 santimetre bir dikey yükseliş gözlendiğini ve seviyenin 31.68'e kadar yükseldiğini açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2 şehirde 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara bölgesinin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'ne gözü gibi bakıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin büyük bir hassasiyet gösterdiği gölün korunması ve içme suyu kalitesinin artırılması yönündeki çalışmalar pür dikkat sürdürülüyor.Kaçak su kullanımı önleniyor, göl havzasında atılan her adım uzman ekiplerce takip ediliyor ve gölün doğal varlığının korunması için birçok biyolojik çalışma yürütülüyor.

Son kar ve sağanak yağışlar da Sapanca Gölü'ne ciddi oranda iyi geldi. Büyükşehir Belediyesi, su seviyesinin yağışların etkili olduğu 3 günlük süreçte 9 santimetre dikey yükseliş tespit edildiğini açıkladı.

3 GÜNDE 31.59'DAN 31.68'E

Yapılan açıklamada, "Başkanımız Ekrem Yüce'nin özel talimatlarıyla tüm sınırlarıyla çepeçevre korunan Sapanca Gölümüz, 7/24 uzman ekiplerimizce takip ediliyor. PH değerinin yükseltilmesi, gölün doğal varlığının korunması noktasında sahada tüm etkenleri değerlendirerek çalışıyoruz. Seviyesi kurak dönemlerde dahi iyi durumda olan gölümüz son yağışlarla birlikte ciddi bir bereket yaşadı. Cuma günü 31,59 olarak ölçülen dikey seviye 3 gün sonra ise 31.68'e yükseldi. Kısa sürede 9 santimetrelik bir iyileşme yaşandı" denildi.