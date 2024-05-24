Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli sağanak yağış sonrası 31,90 seviyesinden 4 santimetre artışla 31,94 seviyesine yükselen Sapanca Gölü’ne yağışların tam 2 milyon metreküp katkı sağladığını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 23 Mayıs Perşembe günü etkisini gösteren yağış sonrasında Sapanca Gölü’nde ciddi oranda artış yaşandığını açıkladı.

Kuvvetli yağış sonrası şehrimizin en önemli içme suyu kaynağının seviyesi 31,94 olarak ölçüldü. Doğru su politikaları ve sağlam altyapı sayesinde yağışlar, şehirde herhangi bir olumsuz duruma neden olmazken içme suyu kaynaklarına ise adeta nefes oldu.

22 Mayıs Çarşamba günü 31,90 seviyesinde olan Sapanca Gölü, kuvvetli sağanak yağışın ardından 31,94 seviyesine yükseldi ve bereket göle tam 2 milyon metreküplük katkı sağladı.

“TASARRUFU ELDEN BIRAKMAYALIM”

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Dünya genelinde kuraklık sorunu yaşanırken şehrimizin su kaynaklarında her geçen gün artış yaşanıyor. Vatandaşlarımızın bu şansı en iyi şekilde değerlendirmesi ve su kullanımında tasarruflu davranması kaynaklarımızı gelecek nesillere eksiksiz aktarmada en önemli faktördür. İçme suyu kaynaklarımız için sevindirici haberi paylaşırken vatandaşlarımızdan da tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.