Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Şap hastalığıyla mücadelede bu yılın başında uygulamaya koyduğumuz ve baskın dönem adı verilen dönemde uyguladığımız 3. doz aşı sayesinde vaka sayısında yüzde 53 oranında azalma görüldü" dedi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak uygulanan 2 doz aşının 2024 başında 3 doza çıkarılmasıyla vaka sayısında yüzde 53 oranında azalma olduğunu bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığının, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu belirtti.

Şap hastalığına karşı yoğun bir biçimde mücadele ettiklerinin altını çizen Yumaklı, aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi. Aşılama çalışmalarını bu yılın başında 3'e çıkardıklarını anımsatan Yumaklı, “İlkbahar ve sonbahar döneminde yapılan aşılara yılın başında bir dönem daha ekledik. İlk dozu baskın aşılama programımız kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uyguladık." İfadelerini kullandı.

“KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN TEDBİRLERİ ALDIK"

Bakan Yumaklı, şap aşılamasında baskın dönem adı verilen dönemde büyükbaş hayvan varlığının yüzde 87'sine tekabül eden 14 milyon 714 bin 274 adet büyükbaş hayvanın aşılandığı bilgisini verdi. 2023 yılı sonbaharı ile 2024 yılı ilkbahar dönemi arasında yapılan ve baskın dönem olarak adlandırılan üçüncü şap aşılaması sayesinde geçen yılın ilk 6 ayına oranla mihrak sayısında yüzde 53 oranında azalma görüldüğünü bildiren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

“Baskın dönemin bitimini müteakip 1 Mayıs'ta ilkbahar dönemi kampanyasına başlanmış ve 6 milyon büyükbaş ve 1,2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Bu yılın sonuna kadar ilkbahar dönemi için 9 milyon, sonbahar dönemi için de 15 milyon büyükbaş hayvanın daha aşılanmasını planlıyoruz. Bakanlığımız bünyesinde Şap Enstitümüzde 25-30 milyon doz şap aşısı üretimi yapmayı öngörüyoruz. Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığı yönünden tedbirleri aldık."