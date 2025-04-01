İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ramazan Bayramı tatiline özel olarak düzenlenen “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği”, coşkulu bir şekilde devam ediyor. 9 gün sürecek etkinlik takviminin ilk gününden itibaren başta Saraçhane olmak üzere İBB’ye ait birçok noktada, bayram sevinci kültür, sanat ve dayanışma ile harmanlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Şenliğin ikinci gününde de Saraçhane Parkı, çocukların kahkahaları ve neşesiyle dolup taştı. Etkinlik alanında kurulan sahnede kukla tiyatroları, illüzyon gösterileri ve interaktif oyunlarla minikler hem eğlendi hem öğrendi. Balonlarla süslenen alanda yüz boyama etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Eğitici atölyelerde ise çocuklar, seramik çalışmaları ve geri dönüşüm temalı üretimlerle el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. “İBB Çocuk” temalı stantlarda ise çocuklara boyama kitapları, dergiler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ATLI ZABITA DA ŞENLİKTE

Etkinlik alanında yer alan İBB Atlı Zabıta ekipleri çocuklarla bir araya gelerek hem güvenliğin sağlanmasına katkı sundu hem de miniklere unutamayacakları anlar yaşattı. Çocuklar atlarla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

HER GÜN FARKLI SÜRPRİZLER, HER GÜN BİR BAYRAM HAVASI

Geleneksel bayram ikramları da unutulmadı. Pamuk şeker, kağıt helva, patlamış mısır gibi nostaljik lezzetler gün boyunca çocuklara ve ailelere ikram edildi.

AKŞAMLARI KÜLTÜR VE SANATLA TAÇLANIYOR

Gündüz çocuklara özel hazırlanan renkli etkinlikler, akşam saatlerinde söyleşiler ve konserlerle taçlanıyor. Etkinlikler, Saraçhane Binası önünde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.