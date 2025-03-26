İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi’nde, İstanbul halkını Saraçhane’de kurulan büyük iftar sofrasında bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası’nın bahçesi ve Saraçhane Parkı’nda kurulan masalarda gerçekleştirilen iftar programına binlerce İstanbullu katıldı. Tüm vatandaşlara açık olarak düzenlenen etkinlikte, Ramazan ayının manevi iklimi, dostluk, dayanışma ve birlik duyguları eşliğinde paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bu büyük buluşma, sadece bir iftar etkinliği olmanın ötesine geçerek, son dönemde yaşanan hukuksuzluklara karşı verilen toplumsal dayanışmanın da simgesi haline geldi.

Halkın yoğun katılım gösterdiği program, İstanbul’un direnci ve kararlılığı adına güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.

İftar boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde manevi bir atmosfer yaşanırken, İstanbul halkı, bir arada olmanın gücünü ve değerini bir kez daha ortaya koydu.