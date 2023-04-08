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Kazada, motosiklet sürücüsü Emre Altun ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Doğukan Mernekli yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kızılağaç Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emre Altun’un kullandığı 46 AGD 117 plakalı motosiklet Kızılağaç Mahallesinden D-400 karayolu istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan şarampole devrildi.

Polis, çalıntı motosikleti şüpheliyle birlikte jandarmaya teslim etti

Polis, çalıntı motosikleti şüpheliyle birlikte jandarmaya teslim etti

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