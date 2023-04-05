Saran Group tarafından Alikahya’da yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu 7 Nisan’da açılıyorKOCAELİ (İGFA) - Alikahya’da Saran Group tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonunda çalışmalar sona erdi. Tesisin açılışı 7 Nisan Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıtım programı yapılan; 570 metrekare alanda inşa edilen, Alikahya Atatürk Mahallesi Bağımsızlık Caddesi üzerinde bulunan Alikahya Kültür Merkezinin bahçesinde yer alan, 150 kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonunda çocuklar ve gençler gönüllerince spor yapabilecek.

Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kutsal emaneti olan Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu yaşarken; Saran Group da Türkiye’nin geleceği gençlere spor sevgisini aşılamak ve onların topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla spor salonları açmaya devam ediyor.

Saran Group’un gelenekselleştirdiği ve her yıl düzenli olarak Türkiye’nin çeşitli illerinden gençlerin kullanımına sunduğu spor salonunun 24.’sü 7 Nisan’da İzmit’te açılıyor. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın açılışını yapacağı spor salonu her zamanki gibi Atatürk’ün adını taşıyor.

İLK SPOR SALONUNU 2000’DE AÇTILAR

Türkiye’nin güçlü geleceği için zinde, duyarlı, bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetiştirmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Saran Group; geleceğin sporcularının yetişmesine destek olmaya devam ediyor. Bu hedefle ilk spor salonunu 2000 yılında açan Saran Group, 23 yıldır Türkiye’nin 7 bölgesinde spor salonları açarak Millî Eğitim Bakanlığı’na devrediyor.

Çok sayıda davetlinin katılacağı İzmit Atatürk Spor Salonu açılış töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilecek.