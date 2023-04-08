Saran Group Türkiye’nin geleceği gençlere spor sevgisini aşılamak ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla spor salonları açmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Saran Group’un 23 senedir her yıl düzenli olarak Türkiye’nin dört bir yanında gençlerin kullanımına sunduğu spor salonlarının 24’üncüsü 7 Nisan’da İzmit’te açıldı. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın açılışını yaptığı spor salonu yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün adını taşıyor.

Türkiye genelinde ihtiyaç duyan illerde gençleri spora teşvik etmek, spor yapmalarına imkân tanımak üzere 2000 yılından bu yana toplam 23 spor salonu açan Saran Group; 24. spor salonunu İzmit Alikahya’da inşa etti. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından açılışı yapılan “Atatürk Spor Salonu” her sene olduğu gibi yine sarı - lacivert renklerle inşa edildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların başkan ve yöneticilerinin katıldığı İzmit Atatürk Spor Salonu açılış törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Sahip olduklarını spora borçlu olduğunu ve topluma fayda sağlamak için kazanımlarını yine spor aracılığı ile paylaşmak istediğini belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran açılış konuşmasında: “2000 yılında memleketimiz Kırıkkale’den bir yola çıktık. O yolda, 23 yılda 24’üncü spor salonunu gençlerimize hediye etmek üzere, bugün burada buluştuk. Saran Grubu olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, kurucu liderimiz Atatürk’ün adını alan bu spor salonunu devletimize, gençlerimize teslim etmekten son derece mutluyuz. Birkaç ay sonra Şırnak’ta 25’inci spor salonumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını verdiğimiz 24. spor salonumuzu gençlerimizin kullanımına açıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.