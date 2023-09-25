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Etkinlikte ayrıca, bisikletliler de bisiklet ulaşımına dikkati çekti.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, yürüyerek çevre farkındalığı oluşturdu.

Hasan Ergen Parkı’ndan başlayan bisiklet turu ve yürüyüş Edirköy Korusu’nda sona erdi.

Hurdaya dönen motosikleti ile her yere gidiyor

Hurdaya dönen motosikleti ile her yere gidiyor

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Saray Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, ‘Arabasız Gün’ etkinliği gerçekleştirdi.

Saray Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Arabasız Gün Etkinliği” gerçekleştirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) çalışmaları devam ediyor.

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