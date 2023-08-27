Saray halkı, yazın tadını açık havada birbirinden güzel sinema filmleriyle çıkarmaya devam ediyor. 20 Ağustos’tan bu yana Atatürk Kültür Merkezi ve mahallelerde devam eden Saray Belediyesi Yaz Sineması Günleri’nde sinema tutkunları unutulmaz bir akşam yaşıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vatandaşların sosyalleşmesi ve hayatın stresinden uzaklaşarak mutlu olmaları adına farklı etkinlikleri hayata geçiren Saray Belediyesi, yaz akşamlarına renk katacak Yaz Sineması Günleri’nde perdelerini 20 Ağustos Pazar günü ‘Renkli Balık’ animasyon filmi ile açtı.

Bir haftadır süren Atatürk Kültür Merkezi ve mahallelerde devam eden açık hava film gösterimleri devam ediyor.

Saray Belediyesi’nin patlamış mısır ve meşrubat ikramı eşliğinde film izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Açık hava sinema gecelerine yoğun ilgi gösteren Saraylılar, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş’e etkinlik için teşekkür etti.

YAZ SİNEMASI GÜNLERİ TAKVİMİ 27 Ağustos Pazar Günü “Çanakkale Yolun Sonu” 18.00 Atatürk Kültür Merkezi

20.30 Şehitler Parkı 28 Ağustos Pazartesi Günü “Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı” 18.00 Atatürk Kültür Merkezi

20.30 Ladin Sokak Etüt Salonu 29 Ağustos Salı Günü “Dağ 2 Filmi” 18.00 Atatürk Kültür Merkezi

20.30 Pazarcık Mahalle Parkı