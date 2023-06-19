Tekirdağ Saray Belediyesi’nin düzenlediği gençlik konseri kapsamında ünlü müzik grubu Retrobüs, dün akşam Saray Atatürk Alanı’nda konser verdi. 70’ler, 80’ler ve 90’ların efsane şarkılarıyla nostalji rüzgarı estiren Retrobüs grubu, Saraylıları mest etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Nostaljik şarkılardan oluşan repertuarı ile geçen yıl büyük beğeni toplayan Retrobüs grubu, yeniden Saray’a geldi.

Retrobüs grubu, 18 Haziran Pazar günü Saray Belediyesi’nin düzenlediği gençlik konseri kapsamında Saray Atatürk Alanı’nda sahne aldı. Konser boyunca 70’li yıllara damga vurmuş şarkıların yanı sıra “Ah İstanbul”,“Yıldızların Altında” gibi popüler parçalara da yer veren ünlü müzik grubu, konserin son bölümünde 90’ların popüler şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Retrobüs grubu ile şarkıları hep bir ağızdan söyleyen Saraylılar yakın geçmişe bir yolculuk yaptı.

Konser sonunda Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören Saray’a unutulmaz bir akşam yaşatan Retrobüs grubuna teşekkür ederek, çiçek takdim etti.