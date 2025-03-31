Saraçhane İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi’nde gündüz süren çocuk etkinlikleri, akşam saatlerinde ise İlber Ortaylı ve Nezih Başgelen'in “Nerede O Eski Bayramlar?” adlı söyleşisiyle devam etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ‘Özgürlük ve Demokrasi Şenliği’yle İstanbulluları ağırlamayı sürdürüyor.

“Özgürlük ve Demokrasi Şenliği”nin ilk günü olan Saraçhane'de çocuklara özel hazırlanan etkinliklerle şenlenirken, ‘Özgürlük ve Demokrasi Şenliği’nde her yaştan İstanbullu, keyifli anlar geçirdi.

Etkinlikte tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, akşam saatlerinde ise Saraçhane İBB Yerleşkesi’nde Nezih Başgelen'in moderatörlüğündeki “Nerede O Eski Bayramlar” başlıklı söyleşiye katıldı.

Ortaylı, söyleşide bayram geleneklerinin tarihsel süreç içindeki değişimini dile getirdi. Kuşaklar arasındaki farklılıklara değinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, çocukluğundaki bayramlardan söz etti ve bayramda İstanbul’un tarihi bölgelerinde yürüyerek gezilebilecek rotalardan da örnekler verdi.

“Nerede O Eski Bayramlar” başlıklı söyleşinin tamamlanmasının ardından saat 20.15'te ise CRR Türk Müziği Orkestrası ve Sufle konserleriyle şenlik sürdü.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ DE DOPDOLU

Şenliğin ikinci günü olan buün 31 Mart’ta Saraçhane Parkı, çocuklara özel hazırlanan etkinliklerle şenlenmeye devam edecek.

Oyun parkurlarından illüzyon gösterilerine, kukla tiyatrosundan atölye çalışmalarına kadar birçok içerikle çocuklar, hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi sürdürecek. Birbirinden eğlenceli etkinliklerle bayram coşkusu tüm hızıyla devam edecek.

Çocuklara özel yüz boyama, sirk, palyaço gibi etkinliklerle aileler, çocuklarıyla birlikte dolu dolu bir gün yaşayacak.

Balkan esintilerini Saraçhane’ye taşıyan “Kolektif İstanbul” ile her yaştan İstanbullu anın tadını çıkaracak. Kolektif İstanbul saat 20.15’de sahne alacak. Türk Rap’inin sevilen ismi “Kamufle”yle de 21.30’de sevenleriyle buluşacak.