Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS), Çanakkale Şehitleri anma ve saygı için düzenlenen Kazdağları Babadağ zirve tırmanışına katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonunun planlı faaliyet takviminde yer alan bu faaliyet TDF Çanakkale il temsilciliği koordinasyonunda, İl temsilcisi Doç. Dr Emrah Aykora liderliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 21 kulüpten 82 sporcu katıldı.

Tırmanışa SARDOS'u temsilen katılan yönetim kurulu üyesi Ayhan Altındiş, aynı zamanda aktif olarak etkinlik koordinasyon ekibinde de yer aldı.

17 Mart'ta Bayramiç Ayazma kamp mevkiinde kamp kuran sporcular 18 Mart sabahı saat 5:30'da tırmanışa başladı. Saat 10:30 sularında bin 752 m. Babadağ zirvesine ulaşan dağcılar burada yapılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü ve şehitleri anma töreni sonrasında dönüşe geçtiler. Faaliyet sonrasında Bayramiç Belediyesi tarafından sporculara çorba ikramı yapıldı.

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği olarak, bu ülke üzerinde her karış toprağında, dağlarında, denizlerinde özgürce dolaşabilmemiz için canını veren, kanını döken, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti" mesajı verdi.