Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) olarak Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında 18 kilometre mesafeli gerçekleştirdiği ''Mustafa Kemal Yolunda'' ayak izlerini bıraktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SARDOS, ÇADAK, Ç17, ÇDDK ve ŞARKÖY ROTA gruplarının katılımı ile 182 kişi Ata'mızı anmak için Gelibolu yarımadasında bir araya geldi.

Yürüyüşe Bigalı köyünde Değirmen mevki olarak adlandırılan ve savaş zamanında Mustafa Kemal'in kurmayları ile birlikte kurduğu ordugah bölgesinden başlandı

Dernek yetkilileri, söz konusu rotanın Mustafa Kemal'in inisiyatif alarak 57. Alay ve destek unsurları ile birlikte Conkbayırı'na yürüdüğü gerçek güzargahını barındıran rota olduğunun altını çizdi.

"Bigalı köyünden geçerken Mehmetçiğin Çanakkale Savaşları zamanında yıkandığı tarihi hamam kalıntısını ve su kaynakları olan tarihi kuyuyu da görmek mümkün" diyen SARDOS'lu üyeler, "Yaklaşık 1,5 kilometre asfalt yoldan yürüdükten sonra tekrar arazi yoluna girilerek Matik dereye iniliyor. İki kilometre kadar zorlu tırmanıştan sonra Kocaçimen tepeye çıkılıyor ve sizi muhteşem görüntüsü ile Suvla koyu, tuz gölü ve Semadirek adası selamlıyor. Yakın zamanda çıkan orman yangınında Büyükanafartalar köyünden itibaren Anzak koyuna kadar yanan bölgeleri görmek insanın yüreğini burktuğu gibi, atalarımızın emanetine bir ihanet abidesi gibi kararmış ağaçların arasından hüzünlü yürüyüş devam ediyor. Conkbayırında verdiğimiz öğle yemeğinden sonra iki kişinin bile yan yana yürümekte zorlanacağı savaş zamanından kalan gerçek siperlerin içinden devam eden rotadan Kocadere köyüne çıktık. Buradan sonra yaklaşık 4 km. daha devam eden rota yine başladığı nokta olan Bigalı köyünde bitiyor. Zorlu fakat bir o kadar da keyifli olan bu rotada böyle özel bir günde yürümenin onur ve gururunu yaşadık" diye konuştu.