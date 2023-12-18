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MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Sarıgöl ilçesi Dört Eylül İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 326 öğrenciye eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Sarıgöllü öğrencilere de ulaştırdı.

Çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Sarıgöl ilçesi Dört Eylül İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 326 öğrenciye eğitim verildi. Programda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer ve MASKİ yetkili personeli de yer aldı.

Öğrenciler suyun önemini anladı

Proje kapsamında Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı personel tarafından öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul müdürü Selçuk Erol MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.