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“Sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak” mesajı paylaşan Mustafa Sarıgül, saat 17.00’da Erzincanlı hemşerileri ile buluşması bekleniyor.

Sarıgül, Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi gerektiğine olan inancını dile getirerek, Millet İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.

CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, ata, baba toprağında hemşerileri ile kucaklaşacağını belirterek, “Can Erzincan’a can katmaya geliyorum” dedi. İSTANBUL (İGFA) - Erzincan CHP’de “sürpriz” isim olarak 1. sıradan aday olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğduğu Erzincan’da büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

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