Son seçimlerde CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 23 Haziran Cuma günü CHP ile birleşeceklerini belirterek, partilerinin o gün kurumsal kimliğinde son toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaya devam edeceğini belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partimiz kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak 23 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek. O kararı cuma günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezinde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacağız" dedi.

"Gün ayrışma zamanı değil, gün derlenip toparlanma zamanı" diyen Sarıgül, "Gün el ele, kol kola, omuz omuza olma zamanı. Ve hemen akabinde de CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine bu kararımızı ileteceğiz. Daha sonra da CHP'de bu süreç başlayacak" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.