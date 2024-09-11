Türk pop müziğinin sevilen ismi ve hit şarkıların mimarı Soner Sarıkabadayı, 2024 kış sezonunu Vadi İstanbul Jolly Joker sahnesinde coşkuyla açtı.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen ismi ve hit şarkıların mimarı Soner Sarıkabadayı, son dönemlerde büyük beğeni toplayan yeni şarkısı "Yangın Yangın" ile müzik listelerini sallarken, konseriyle de yine hayranlarını büyüledi.

Başarılı sanatçının Vadi İstanbul Jolly Joker'de gerçekleştirdiği bu unutulmaz performans, biletlerin günler öncesinden tükenmesiyle sold-out oldu.

Sarıkabadayı, sahnede sevilen eski hitlerini seslendirirken, “Yangın Yangın” gibi yeni parçalarıyla da büyük alkış aldı. İzleyicilere müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, enerjisi ve sahne şovlarıyla dikkat çekti.

Sarıkabadayı, yıllardır pop müzik sahnesinin zirvesinde yer almayı başararak, her konserinde olduğu gibi bu performansıyla da hayranlarının gönlünde taht kurdu.