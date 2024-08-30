Türk pop müziğinin yıldızı, yüzlerce hit şarkının yaratıcısı ve sold-out geçen konserlerin vazgeçilmez ismi Soner Sarıkabadayı, dinleyicilerini yepyeni bir müzik şöleniyle selamladı.İSTANBUL (İGFA)- Geçtiğimiz yıl yayınladığı ve büyük ses getiren "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?" parçalarından sonra, Soner Sarıkabadayı şimdi de "Yangın Yangın" adlı yeni teklisiyle müzik listelerini kasıp kavurmaya hazır.

Müzik dünyasında derin izler bırakan ve her biri unutulmaz hale gelen hitlerin mimarı olan Sarıkabadayı, sözleri ve müziği kendisine ait olan "Yangın Yangın" ile yine sınırları zorluyor. Bu güçlü şarkının düzenlemesi, başarılı müzik prodüktörü Efe Can’ın maharetli ellerinden çıkarken, mastering çalışması ise uluslararası alanda tanınan Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi.

Her yeni çalışmasıyla merakla beklenen Sarıkabadayı’nın "Yangın Yangın" klibi, yine usta yönetmen Onur Oğuz’un imzasını taşıyor.

Görsel ve işitsel bir şölen sunan bu klip, Sarıkabadayı’nın müzikal vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.