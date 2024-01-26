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Her çalışması ile gündemi ele geçiren Sefo, yeni şarkısı öncesi yine sosyal medya gündemine yerleşti.İSTANBUL (İGFA) - Sefo’nun, sosyal medya hesaplarından yeni şarkısı “Kapalı Kapılar”ın çıkış tarihini duyurmasıyla birlikte sanatçının hayranları hazırladıkları videolar ile Sefo’yu trend listelerine taşıdı.

Sefo’nun konserlerinde söylediği ve 26 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yerini alan “Kapalı Kapılar” şarkısının sözleri başarılı rapçinin kendine, müziği Aerro’ya, masteringi ise Celil Yılmaz’a ait. Sefo’nun yeni teklisinin kapak çalışması ise Arthur imzası taşıyor.

YENİ SİNGLE’IN KAPAK GÖRSELİNİ HAYRANLARI SEÇTİ!

Sefo sosyal medya hesapları üzerinden “Şarkıya siz karar verdiniz, kapağını da siz seçin” notu ile iki kapak görselini paylaşarak single kapağını sevenlerinin seçmesini istedi. Böylece Sefo, hayranlarından gelen mesajlar doğrultusunda yeni şarkısının kapağını seçmiş oldu.