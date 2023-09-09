Edirne'nin Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) işbirliğinde bu yıl “Yaşasın Cumhuriyet” temasıyla düzenlenen Saros Körfezi 10. Dağ Bisikleti Festivali dün başladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde düzenlenen açılış programına; Edirne'nin Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, Almanya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya ile ülkemizin çeşitli illerinden gelen bisiklet grupları katıldı.

“FESTİVALİMİZİN TEMASINI ‘YAŞASIN CUMHURİYET’ OLARAK BELİRLEDİK”

Programda ilk olarak konuşan Eşme, Keşan DOÇEK Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiklerini belirterek; “Keşan Belediyesi ile omuz omuza gerçekleştirdiğimiz festivalimize katılan herkese teşekkür ederim. Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu ve Belediye ekimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için festivalimizin temasını ‘Yaşasın Cumhuriyet’ olarak belirledik. Festivalimizin 10’uncu, DOÇEK’in 30’uncu kuruluş yılı. 30 yıldır doğa sporlarını alanında mücadele ediyoruz. Bisiklet alanında yaşadığımız güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu festivalde size gerçek anlamda dağ bisikleti sürmenin ne demek olduğunu göstereceğiz. Hep birlikte keyifli parkurlarda pedal çevireceğiz. 3 günün sonunda gerçekten dağ bisikletçisiyim diyeceksiniz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR FESTİVAL GEÇİRECEĞİZ”

Daha sonra söz alan Gergin ise; Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği işbirliğinde festivalin startını vereceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Çok güzel bir festival geçireceğiz. Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu şehir dışarısında olduğu için programa katılamadı. Enerjisi yüksek bir ortam. Bisikletin ve doğanın çevremize, insanımıza sevdirilmesi noktasında son yıllarda Türkiye’de yükselen bir trend var. Bunun öncesinde bu işlere başlamış olan DOÇEK Keşan için bir şans. Keşan Belediyesi olarak biz de destekçileriyiz. Belediye olarak ne kadar içerisinde olabilirsek bu tip organizasyonlara destek vermeye çalışıyoruz. Festivalin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından pedallarını zorlu arazilere çeviren katılımcılar, Kurtuluş Caddesi, İsmail Saraç Caddesi ve Anafartalar Caddesi üzerinden ilerleyerek, İzzetiye Mahallesi’nden 130 kilometre uzunluğundaki zorlu araziye giriş yaptı. Festival bugün ve yarın devam edecek.