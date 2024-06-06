Saros Körfezi'nde son günlerde sinarit balığı bereketi yaşanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli sahilinde yaşayan amatör balıkçılar Mustafa İşçimen ve Hakan Çevikel, sabah saatlerinde Saros Körfezi denizinde oltalarıyla balık avlamaya gittiler.

Her iki amatör balıkçı da 8-10 kiloluk iki adet sinarit balığı yakalayarak sahile döndüler.

Mustafa İşçimen yaptığı açıklamada; "Biz balıkçılığı hobi olarak amatörce yapıyoruz. Ancak herkes bir balık tutuyor, ikinci balığı tutmuyoruz. Böylece balık neslini de bir anda tüketmemiş oluyoruz" dedi.