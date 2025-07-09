Edirne Keşan'da Erikli sahili açıklarında balıkçılar, 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi. Saros Körfezi'nde nadir görülen olay dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros Körfezi’nde Erikli sahili açıklarında balık avına çıkan balıkçılar, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığıyla karşılaştı.

Deniz yüzeyine çıkan bu nadir canlı, balıkçılarda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Balıkçılar, anı cep telefonlarıyla kayda alarak belgeledi.

KISA SÜRELİ GÖRÜNÜM

Balıkçılar, köpekbalığının bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra gözden kaybolduğunu belirtti. “Saros Körfezi’nde bu büyüklükte bir köpekbalığını ilk kez gördük,” diyen balıkçılar, olayın kendileri için ilginç bir deneyim olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, Saros Körfezi’nin temiz ve akıntılı yapısının büyük deniz canlılarını çekebileceğini, ancak bu tür gözlemlerin oldukça nadir olduğunu vurguladı.