Türkiye’nin en büyük ateşli silah üreticisi Sarsılmaz Silah Sanayi, 18-22 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika’da düzenlenecek olan Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’nda (AAD) sektörün önemli aktörleriyle buluşacak.ANKARA (İGFA) - Güney Afrika Cumhuriyeti’nin idari başkenti Tshwane’de (Çuvane) iki yılda bir düzenlenen AAD Expo, bakanları, hükümet temsilcilerini ve üst düzey askeri yetkilileri ağırlayacak.

Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitliliğe sahip ürün yelpazesiyle dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan Sarsılmaz; 30 binin üzerinde sektör profesyonelini yeni nesil tabanca, piyade tüfeği, makineli ve ağır makineli tüfek modelleriyle buluşturacak.

Ziyaretçiler, Sarsılmaz’ın kara, hava ve deniz platformları ile uzaktan komutalı silah kulelerine entegre edilebilen özgün ve yenilikçi ürünleri hakkında detaylı bilgi alacak.

Savunma sanayinde 150 yıla yaklaşan deneyimini teknolojiye dayalı gelişim anlayışıyla bir araya getiren Sarsılmaz, modern ve entegre üretim tesisleri, geniş ürün yelpazesi ve mühendislik gücüyle dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyor. Sarsılmaz’ın geliştirdiği 300’ün üzerinde askeri ve sivil model, 80’den fazla ülkenin silahlı kuvvetleri, emniyet teşkilatları ve sivil kullanıcıları tarafından tercih ediliyor. Sarsılmaz, yılda 440 bin tabanca ve 120 binin üzerinde askeri tüfek üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alıyor.