“Savunma sanayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisi doğrultusunda inovasyon yatırımlarına hız veren “Sarsılmaz” yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini, uzaktan kumandalı silah kulelerine entegre edecek.İSTANBUL (İGFA) - Savunma sanayinin geleceğini “robotik silah sistemlerinde” gören ve bu doğrultuda 2022 yılında bacaklı robot geliştirilmesi ve üretimi için LA2 Dynamics firmasını kuran Sarsılmaz, “savunma sanayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisini hayata geçirme yolunda önemli bir adım daha attı.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup “silah kuleleri” birimini bünyesine katan Sarsılmaz, “Best Defence” adıyla yeni bir şirket kurarak, 5.56, 7.62, 12.7, 20, 25 ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı “Silah Kuleleri”ne entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu dolduracak.

Best Defence envanterinde yer alan kara ve deniz unsurlarına entegre edilecek ve artık Sarsılmaz SAR 127 MT, SAR 762 MT, SAR 556 MT, 20 MM, 25 MM ve 30 MM silahlarıyla üretilmeye devam edecek “Koralp Silah Kulesi”, savunma sanayinde tüm dünyada geçerli kalibrelerdeki silahlara uyumlu özellikler taşıyacak. Koralp Silah Kulesi lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor. Koralp Silah Kulesi ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunuyor. Koralp UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkıyor. Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile büyük kalibreli silahlarda dahi geri tepmeyi en aza indirerek atış başarısını en üst seviyeye çıkarıyor.

Sarsılmaz’ın Düzce’deki fabrikasında düzenlenen ve Best Defence silah kulelerinin tanıtıldığı basın toplantısında söz alan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayinin çok yakında otomotiv sektörünü geride bırakarak, “Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörü” olabilme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Aliş, sektörün geçen sene savunma sanayi ihracatında yüzde 26’lık bir artış oranı yakaladığını belirterek, "2023 yılı Haziran ayından bu yana yine ihracatta yüzde 70’lik bir artış söz konusu. Savunma sanayi sektörümüz bu büyüme ivmesini sürdürerek, çok yakın bir tarihte Türkiye’nin en büyük ihracat sektörlerinden bir tanesi olacak. Sarsılmaz, 1880’den bu yana 5 nesildir silah üretimine devam ederek, ülkemiz savunma sanayinin en köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak özellikle son 20 yılda silah üretiminin yanında artık kendimizi ‘bir teknoloji şirketi’ olarak konumlandırıyoruz. Bugüne kadar çoğunlukla ithal edilen savunma sanayi ürünlerini kendi ülkemizde üretmeyi başardık ve ihraç ürünlerimizle dünyada kendimize saygın bir yer edindik. Sarsılmaz olarak, son 1 yıllık dönemde savunma sanayi ihracatında yüzde 70’lik bir ihracat artışı yakaladık. Yaptığımız son yatırımlarla birlikte silah, mühimmat, patlayıcı, robot gibi temel unsurların yanı sıra savunma sanayinin tamamlayıcı unsurlarında da dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet edebilir hale geldik. Savunma sanayi sektörünün her segmentinde varız. Son olarak savunma sanayi teknolojilerinde gösterdiği başarıyla hem Türkiye’de hem yurt dışında kendisini kanıtlamış olan ve uzaktan kumanda teknolojik kuleleri alanında ülkemizin en itibarlı şirketlerinden olan Best Defence’yi de Sarsılmaz ailesine kattık. Bu adımla birlikte ülkemizin savunma sanayi teknolojilerindeki gücünü ve iddiasını daha da artırmış olduk" diye konuştu.