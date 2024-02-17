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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçe merkezine daha sağlıklı ve yüksek verimde içme suyu ulaştırmak amacıyla döşenen 5,5 kilometrelik içme suyu ana isale hattı çalışmalarında çıkartılan ve yeni döşenen boruların sergilendiği standı inceledi. 29 Milyon TL bedelle hayata geçirilen çalışmaların kısa süre içerisinde biteceğini belirten Başkan Ergün, “Saruhanlı ilçe merkezimize ulaşan içme suyunun kapasitesini artırmak amacıyla başlanan 5,5 kilometrelik ana isale hat döşeme çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak bağlantı çalışmaları ile hem merkeze ulaşan içme suyunun kapasitesini artıracağız hem de ilçe merkezinin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde su kesintisinin önüne geçeceğiz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçe merkezine ulaşan içme suyunun kapasitesini artırmak ve su kesintilerinin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması amacıyla başlanan 5,5 kilometrelik içme suyu ana isale hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de eski ve yeni boruların sergilendiği standı inceledi. Başkan Ergün, “Saruhanlı ilçe merkezimize ulaşan içme suyunun kapasitesini artırmak amacıyla 29 Milyon TL yatırım bedeli ile Mütevelli hattından daha dayanıklı polietilen boru ile merkez depoya 5,5 kilometrelik hat döşendi. İnşallah sondaj ve enerji bağlantı çalışmaları da tamamlandığında ilçe merkezimizin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde su kesintisinin de önüne geçeceğiz. Bu çalışmada emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İLÇE MERKEZİNE YÜKSEK VERİMLİ İÇME SUYU ULAŞACAK

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ise, “Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Saruhanlı ilçemize ulaşan içme suyunun kapasitesini artırmak amacıyla başladığımız ana isale hattı çalışmalarında artık son aşamadayız. İlk olarak 3 adet sondaj açıldı. Bu sondajların merkez depoya bağlanması amacıyla 5,5 kilometrelik isale hattı döşendi. 29 Milyon TL yatırım bedeline sahip bu çalışmamızda sondaj ve enerji bağlantıları yapılacak. Önümüzdeki günlerde bitmesi planlanan çalışma ile Saruhanlı ilçe merkezine yüksek verimli ve kesintisiz içme suyu ulaşacak” dedi.