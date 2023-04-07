Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu operasyon düzenlediği şüphelinin evinde, saksı içerisinde ekili vaziyette 15 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; E.P. isimli şahsın ikametgâhı ve eklentileri ile otomobilinde yapılan müşterek aramada, 14 adet saksı içerisinde ekili vaziyette 15 kök kenevir bitkisi, 18 kök buzdolabı poşetleri içerisinde ekili kenevir fidesi, 1 gram ağırlığında kurutulmuş kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 gram beyaz kağıda sarılı vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.P. hakkında adli işlem başlatıldı.