MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezine daha sağlıklı ve yüksek verimde içme suyu ulaştırmak adına döşenen 5,5 kilometrelik içme suyu ana isale hattı çalışmalarında test aşamasına geçti. 29 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmada ekipler, sondaj bölgesinde yaptığı incelemenin ardından boru tecrübesi testi için hatta su vermeye başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı merkezin içme suyu kapasitesini artırarak hanelere yeterli su temin etmek için yoğun mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda 29 Milyon TL yatırım bedeliyle başlanan 5.5 kilometrelik çalışma tamamlanarak boru tecrübesi için test aşamasına geçildi. Sondaj bölgesinde yürütülen inceleme ve test çalışmalarına Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Yatırım ve İnşaat Dairesi Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve teknik ekip yer aldı.

“5.5 KİLOMETRELİK HATTA TEST AŞAMASINA GEÇTİK”

Saruhanlı ilçesine içme suyu temini sağlamak adına yürütülen çalışmalarda test aşamasına başladıklarını ifade eden Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Saruhanlı ilçemize ulaşan içme suyunun kapasitesini artırmak amacıyla başladığımız ana isale hattı çalışmalarında artık test aşamasına geçtik. Yeni açılan sondaj kuyularımızın enerji bağlantıları yapılarak test aşamasına hazır hale getirildi. Bugün de teknik ekibimiz eşliğinde 5.5 kilometrelik hatta boru tecrübesi için çalışmalara başladık. Hayırlısıyla en kısa sürede Saruhanlı ilçe merkezine yüksek verimli ve kesintisiz içme suyu ulaşacak” dedi.