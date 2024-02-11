Tahmini Okuma Süresi: dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), altyapı yatırımlarına devam ediyor. Terme ilçesinde toplam 49 bin metre uzunluğundaki yağmur suyu ve atık su hattı inşaatının 6 mahalleyi kapsayan 30 bin metrelik kısmını bitirdi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) aşırı sağanak yağışların neden olduğu su baskınlarını keson kuyu terfi merkezleriyle ortadan kaldıracak çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda ilkini Canik’te inşa ettiği Keson Kuyu Terfi Merkezi’nin ikincisi Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde yapılıyor. 10 metre çapında ve 10 metre derinlikteki ikinci Keson Kuyu Terfi Merkezi inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında kolektör hatlarıyla toplanan yağmursuları keson terfi merkezinde bulunan 2250 lt/sn’lik pompalar ile Terme Çayı’na iletecek.

Sağanak yağmurlarda yollarda su birikintilerinin oluşmaması, ev ve işyerlerini su basmaması için çalışma yapan SASKİ, içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerini büyük kolektör hatlarına dönüştürerek yeniliyor. Bugüne kadar 45 bin metre uzunluğunda şebekeyi yenileyen SASKİ, 49 bin metre uzunluğundaki hattın Ahmetbey, Fenk, Hacıbadem, Bazlamaç, Yunus Emre ile Yeni Mahalle’yi kapsayan 30 bin metrelik kısmını tamamladı. Kalan 19 bin metrelik kısımda ise altyapı yatırımları sürüyor. Çay Mahallesi, Ünye Caddesi’nde bin 460 metre yağmur suyu ve bin 50 metre atık su, Elmalık Mahallesi Uluyol Sokak’ta 2 bin 140 metre atık su ve 270 metre yağmur suyu, Kozluk Mahallesi’nde de bin 900 metre içme suyu hattı yapan SASKİ ekipleri, çalışmaların bitirilmesiyle diğer cadde ve sokaklardaki çalışmalara başlayacak.