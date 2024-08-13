SASKİ, şehir genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarının yanı sıra asfalt işlemlerine de devam ediyor. Erenler ilçesinde devam eden çalışmalar kapsamında 23 mahalle 5 bin 700 metrekare asfalt ile buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ), altyapı çalışmaları kapsamında asfaltını kestiği güzergâhlarda bakım ve onarım işlerini sürdürüyor. Erenler’in neredeyse tüm mahallelerinde devam eden çalışmalar kapsamında 5 bin 700 metrekarelik asfalt ile yama ve tamirat işlemleri gerçekleştirildi.

Abonelerin güçlü altyapı ile buluşması için gerçekleştirilen çalışmalarda sürücülerin konforu ve güvenliği de düşünülüyor. Yama ve tamirat işlemleri ilçelerde devam ederken Erenlerin 23 mahallesinde ise çalışmalar tamamlandı. Bölge halkı ve muhtarlar ise asfalt çalışmalarından memnuniyetini dile getirdiler.

Seri hizmet ile çözüm odaklı çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nakışlar Mahallesi Muhtarı Metin Kırık, “Yapılan bu çalışmalarla birlikte bölgemizdeki su ve kanalizasyon sorunları çözüme kavuştu. Çalışmalar esnasında yollarımız deforme olduğu için üzülürken, altyapı işleri biter bitmez asfaltın yamalandığını görmek bizleri ayrı sevindirdi. Ekiplere bu titiz çalışmaları dolayısıyla çok teşekkür ederiz” dedi.