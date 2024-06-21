SASKİ, bayramda da vatandaşların yanında oldu. Arıza, onarım ve diğer işlemler için bayram boyunca arayan vatandaşlara nöbetçi ekipler anında çözüm oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kurban Bayramı boyunca vatandaşlardan gelen çağrıları kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu. Altyapı onarım, arıza ve diğer şikayetler için mesai yapan nöbetçi ekipler 7/24 esasıyla hizmetlerini sürdürdü. Her biri ortalama 45 saniyede cevaplanan 6 bin 850 çağrı olumlu şekilde sonuçlandırıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bayram nedeniyle su kullanımının artması, turizm bölgelerinde tahminlerin çok üzerinde yaşanan nüfus artışı ve bilinçsiz şekilde yapılan sulamalardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bayram boyunca 24 saat esasıyla mesailerimizi sürdürdük. Nöbetçi ekiplerimize takviyeler yaparak vatandaşlarımızın taleplerini hızla çözüme kavuşturduk. Gerek merkeze gerekse kırsal kesimlere ekiplerimiz altyapı hizmetlerini anında ulaştırdılar. Aralıksız şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler tatil boyunca vatandaşın yanında olmaya devam edecek. ALO 185 Çağrı Merkezimizden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.