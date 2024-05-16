Batman Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, dolu yağışının vurduğu çilek tarlalarını gezerek mağdur olan vatandaşları dinledi.Yenibahar TV / BATMAN (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde yağan dolu ve sağnak yağıştan dolayı Demetevler Mahallesinde çilek bahçeleri zarar gören vatandaşların bahçelerinde incelemelerde bulunan Demir, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, mağduriyetlerini dinledi.

Çiftçinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Demir, “son bir hafta içerisinde ilçe genelinde yoğun olarak gerçekleşen yağışlar ve dolu sebebiyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulunmak ve çiftçilerimizin sorunlarını dinlemek için buradayız. Çiftçimizin yüzü gülerse bizim yüzümüz de güler. Üreten çiftçilerimiz çalışıyor ve bir yıllık emeğinin karşılığını almak istiyor ama bazen doğal sebeplerden dolayı üzücü hadiseler yaşanabiliyor. Bizler, her zaman çiftçilerimizin yanındayız, yaşadığımız bu durumu en az zararla atlatmak için imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız” dedi.