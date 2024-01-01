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Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete, ilçenin farklı noktalarında görevlerini ifa eden güvenlik güçlerini, yılın son akşamında ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçenin farklı noktalarında görevlerini ifa eden güvenlik güçlerini, yılın son akşamında ziyaret ederek, kontrolden geçen araç sürücüleriyle bir süre sohbet etti. Görevi başındaki kolluk kuvveti ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kaymakam Mete, ziyaretlerinde, “Yılbaşı akşamında, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için, mesai kavramı gözetmeksizin her daim görevlerinin başında olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.