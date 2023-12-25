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Bataman Sason'da Kaymakamlık bünyesinde açılan okuma salonunda eğitime devam eden öğrencilere kitap desteğinde bulundu.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete’nin destekleriyle Sason ÇATOM merkezinde açılan okuma salonunda YKS’ye hazırlanan 39 öğrenciye onar kitaplık TYT-AYT kitap seti ve 39 kişilik 15 adet Türkiye geneli deneme sınavı ve branş denemeleri hediye edildiğini belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, bu desteklerle öğrencilerin sınavlara daha etkili bir şekilde hazırlanacaklarını ve öğrencilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.