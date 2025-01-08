Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine ek gelir sağlayarak, kırsal yaşamı desteklemek amacıyla uygulanan Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi kapsamında Sason İlçemizin Kelhasan köyü sınırlarında yer alan 163 dekarlık alanda uygulanan proje tamamlandı.BATMAN (İGFA) - Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada yürütülen çalışmalar sonucu orman köylülerin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik bir dizi çalışma yapıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada bu çalışmalar kapsamında ilk olarak, 2,5 km uzunluğunda bir servis yolu inşa edilerek ulaşımın kolaylaştırıldığı, 19,5 km uzunluğunda makineli boru teraslar yapıldığı, 1,9 km uzunluğunda tel çit ile güvenlik önlemleri alındığı ve sahanın tanıtımını yapmak ve ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla tanıtıcı ve uyarı tabelaları da monte edildiği ifade edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Kelhasan köyü kırsalına 4 bin 500’ü Antep fıstığı olmak üzere toplam 5 bin 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.