Sason Kaymakamlığı, Yiğitler köyünde çocuklar için kar etkinliği gerçekleştirdi.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamlığının organizesiyle Yiğitler köyünde çocuklar için kar etkinliği düzenlendi.

Eşi Pınar Mete ile beraber etkinliğe katılan Kaymakam Murat Mete, Yiğitler köyü Sultan Dağı yamacında Yiğitler İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile kar şenliğinde bir araya gelerek, uçurtma uçurma, kızaklarla karda yarış ve zirveye tırmanış, mangal keyfi gibi etkinliklerle dolu keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kar şenliğinin ardından Kaymakam Mete öğrencilere hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.

Etkinliğe Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Şirin Kızmaz ve Kaya Tiryaki katıldı.