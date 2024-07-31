Batman’ın Sason ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Mereto dağındaki Vartavar kutlamalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.BATMAN (İGFA) - Ermenistan ve İstanbul’da ikamet eden Sason’lu Ermenilerin yanısıra farklı illerde ikamet eden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Mereto kutlamalarında Ermeni vatandaşlar Mereto dağı zirvesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Meyrem Ana kilisesinde mum yakıp dua ettiler.

Kutlamalara Ermenistan’dan katılan Destan bilimci Hayk Hambardzumyan "Ermeni Apostolik Kilisesinin kutlamakta olduğu, İsa Mesih'in suret degiştirmesinin anıldığı Vartavar Bayramı burada biraz daha geç tarihte kutlanmakta.

Sasunlular Vartavar Bayramında Maruta (Mereto) Dağına çıkarak, bayramı zirvede bulunan Surp Asdvadzadzin (Meyrem Ana) Kilisesi’nde kutlar, adaklarını sunarladı. Bu gelenek bu sene de gerçekleştirildi.

Ben de Sasunlular ve çeşitli illerden gelen turist gurubuyla birlikte adak yemeklerinden yeme, Maruta Surp Asdvadzadzin kilisesine çıkarak orada dualarımı sunma şansına sahip oldum” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da ikamet eden Sason Ermenilerinden Besse Kabak “2007 yılından bu yana Mereto kutlamalarına katılıyorum. O doğrultuda her geçen yıl aynı duyguyla, aynı coşkuyla geliyorum. Bütün gezi boyunca bize İstanbul’dan getirdiğim adak bulgurları iştirak etti. Kimisi adak mumlarını, kimisi adak bulgurlarını göndermiş oldu. Ben İstanbul’dan bir kişi gelsem bile onlarca kişinin adak kurbanlarını, bulgurlarını, dualarını getirdim. Bu duaları buradaki adak kutlamalarına katılan insanların dualarıyla birleştirmiş oldum. Eskiden bu bölgelerde ikamet eden herkes herhangi bir din, dil, ırk ayrımı olmaksızın bu kutlamalara beyaz elbiseleriyle katılır, Mereto zirvesinde mumlarını yakar, dua eder ve güneşin doğuşunu izlerlerdi. Amacımız bu kutlamaları eskisi gibi bütün insanlarımızın kaynaştığı bir gelenek haline getirmektir” ifadelerini kullandı.