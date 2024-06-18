Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacağı duyuruldu. 20 Haziran'da başlayacaklar başvurular için son tarih 28 Haziran.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanların belirlenen Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu'nca alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı belirtilirke, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebileceği kaydedildi.

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekeceği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak" denildi.

Bu arada ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şöyle belirlendi.