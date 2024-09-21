Bursa’da bir cep telefonu mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Türkiye’de satışa bugün sunulan modellerden iki adet iPhone 16 ile bir adet iPhone 16 Pro , üç küçük çocuk tarafından mağazadan çalındı.BURSA (İGFA) - Gündem olan, hırsızlık olayı Bursa’daki bir GSM şirketine ait mağazada meydana geldi. Mağazaya giren üç küçük çocuk, bugün piyasaya sürülen iPhone 16' nın iki modelini çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuklar mağazaya müşteri gibi girip etrafı gözetledikten sonra ilk fırsatta telefonları alıp hızla kaçtı.

Mağaza çalışanları olayın farkına vardığında ise çocuklar çoktan kayıplara karışmıştı.

Olay sonrası polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çocukların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.