Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Yeni Yıla Merhaba Satranç Turnuvası kayıtları başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni Yıla Merhaba Satranç Turnuvası kayıtlarının 8 Aralık Pazar günü itibari ile başladığını belirten Belediye Başkanımız Vahap Akay, “Çerkezköy İlçe Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan satranç turnuvamıza katılmak isteyenler, 19Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar www.tekirdag.tsf.org.tr adresinden kayıtlarını yaptırabilirler” dedi.

TURNUVA 2 KATEGORİDE YAPILACAK

Turnuvanın 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Vahap Akay, “Yeni Yıla Merhaba Satranç Turnuvamız 2 kategoride toplam 48 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. 8 Yaş ve Altı kategorisi ve açık kategori olmak üzere gerçekleşecek turnuvada sonuçlar UKD hesaplamalarında kullanılacak. Turnuvada dereceye giren sporcularımıza kupa ve madalya takdim edilecek” diye konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

İki gün sürecek olan turnuvada, son karşılaşmanın sona ermesinin ardından ödül töreninin düzenleneceğini sözlerine ekleyen Akay, “Turnuvamız kontenjan ile sınırlıdır. Müracaatlar 19 Aralık Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.